América de Cali no levanta cabeza y completó cinco partidos sin ganar, tras el empate ante Jaguares de Córdoba, en lo que fue un compromiso que no mostró un buen nivel futbolístico y salvó un empate con un error rival, por lo que los hinchas están muy disgustados con el entrenador César Farías y algunos ya piden su salida.

Tras el final del partido, el entrenador venezolano habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí se pronunció sobre la actualidad de su equipo, en donde resaltó que la fortuna no los ha acompañado, debido a que cuentan con importante número de futbolistas lesionados y esta ha afectado los planes.

“No estamos teniendo la fortuna de poder ligar y estamos teniendo muchos lesionados. Cuando tenemos dos centrales, un lateral derecho y uno izquierdo, no podíamos tener alternancia. Holgado está contracturado, Barrios se desgarró”, dijo Farías inicialmente, sobre el planteamiento y los jugadores que utilizó.

Las declaraciones de César Farías que no gustaron

Sobre el rendimiento de América, el técnico venezolano aseguró que su equipo ha venido jugando bien, genera opciones de gol, pero ha faltado eficacia, palabras en las que muchos hinchas no se mostraron de acuerdo, debido a que fue Joel Graterol el que terminó saliendo como figura y evitó la derrota.

“El equipo juega bien, juega a la pelota, crea muchas situaciones de gol, suma mucha gente en ataque y a escasos metros no hemos podido ligar. Es una cancha en la que el calor es muy duro y no jugamos de noche sino a las 4:00 pm. Tuvimos respuesta, jugamos bien y recibimos un gol de otro partido que pareciera que te adormece. No fue así. Los jugadores, con mucho carácter, fueron a buscar el gol y se nos dio en una pelota que veníamos trabajando”.

La presión de estar en América de Cali

“Los clubes grandes son así, tienen presión, un día te quiere a la gente, otros no. Es una situación que nosotros sabemos que es así y no la podemos cambiar. Lo que sí podemos es tener el foco correctamente. Estamos trabajando. Hoy el sector de ataque nos está costando un poco, no en los movimientos ni la generación, sino en el puntillazo final, que es un poco de tranquilidad y de fortuna. Eso va a venir”.

“Sabemos que estamos en deuda y que este es un equipo grande, pero la clasificación está a escasos puntos. Cuando no se puede ganar, no se puede perder. Nosotros tenemos el fútbol y el carácter. Debemos tener el foco y la tranquilidad de manejar una circunstancia difícil que le viene a cualquier equipo a lo largo del torneo. Nos tocó de arranque y ojalá lo podamos acomodar para lo que viene. Sentimos que el equipo está bien y con el deseo de mejorar”, expresó César.