Lucas González confesó la razón por la que salió del América de Cali. Semanas después de haberse dado una de las noticias que más dio de qué hablar en el cuadro ‘escarlata’ a principio de año, el entrenador protagonista, habló sobre qué pasó en la institución para que no se diera su continuidad.

En charla con el ‘Supercombo de RCN’ de Cali, Lucas también contó lo que le había dicho Tulio Gómez, máximo accionista del club, cuando lo contrato y que al final no pudo cumplir debido al nombramiento de su hija en la presidencia del equipo.

Lucas contó que “Don Tulio quería que yo estuviera 10 años en América, quería un proyecto como de Marcelo Gallardo en River Plate”. Además, contó la razón por la que tuvo que salir del América de Cali: “cuando Marcela Gómez asume como presidente, cambia la visión en América, se empiezan a ir personas del club y lógicamente en cualquier momento me iba a tocar salir”.

También recordó su paso por Águilas Doradas, equipo en el que tuvo excelentes campañas, pero que por momentos le siguen criticando: “en Águilas Doradas llegamos a un equipo que la había ido bien en la temporada anterior, y nosotros mejoramos llegando a ser primeros, en el todos contra todos, lo que nunca había hecho en la historia, luego se cayó el equipo en cuadrangulares, como le pasó a Leonel y Farías”.

