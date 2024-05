Carlos Darwin Quintero es uno de los mejores jugadores en la actualidad en el Fútbol Colombiano. Su talento ha ayudado para que el Deportivo Pereira sea uno de los equipos protagonistas de la Liga. Su paso al cuadro ‘matecaña’ se dio tras su salida del América de Cali donde tuvo una inesperada salida.

Carlos Darwin Quintero lo contó todo y reveló detalles de su salida de América

El jugador del Deportivo Pereira habló con ESPN y acabó con todos los rumores de su salida del América de Cali, explicó que no fue nada más que una decisión del entrenador en su momento, Lucas González.

“Es simple, gustos del entrenador. Cuando se acaba el torneo, se me notifica que quiere otro tipo de extremos entonces le digo que tengo un año de contrato, pero me dicen que para que me iba a quedar si quieren otro tipo de jugador. Sabía que no estaba dentro de los planes y tomo la decisión de irme y se la comunico a Mauricio Romero”, dijo.

Además, se refirió a la relación que tenía con Lucas González: “con Lucas no hubo problemas, es un buen tipo, tiene sus formas y se le respetan. Es el momento en el que no he hablado con Lucas…Él nunca me hizo una mala cara, yo entendía sus argumentos y esto es fútbol, de pronto no sedujo lo que podía hacer. Yo estaba en un puesto en el que podía sacar mi mejor versión, pero me las arreglé y tuve buenos registros en el equipo”.

Carlos Darwin también habló de otros temas, como por ejemplo su no convocatoria a la Selección cuando estaba en su mejor momento: “la temporada previa al Mundial es la mejor de mi carrera y me dolió mucho no haber estado porque venía en el proceso. Nunca hubo una explicación de por qué no se convocó. Esos años en México fueron muy buenos y yo sentía que merecía, pero el técnico es el que decide”.



También detalló el momento que vive junto al Deportivo Pereira y su entrenador: “con el profe Leonel (Álvarez) se ha creado un grupo no se cree nadie más que nadie. Como capitán siempre digo que hay que trabajar, que esto no lo gana un solo jugador y es un valor que hemos agregado. Todos estamos trabajando al 100% yo doy ejemplo a los más jóvenes, que las cosas no se regalan y que todos caminamos por el mismo lado”.