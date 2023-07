América de Cali no para de ser noticia en el Fútbol Colombiano luego de la contratación de Edwin Cardona, quien fue anunciado el jueves. El cuadro ‘escarlata’ sigue armándose para lo que viene en el segundo semestre donde esperan no solo ser protagonistas, sino que también conseguir la tan anhelada estrella 16 y por qué no, la Copa Colombia que se les ha hecho esquiva.

Mauricio Romero, presidente del club, habló en ‘Antena 2’ de Cali, sobre Edwin Cardona y su estado físico luego de conocerse los resultados de los exámenes médicos. El directivo se mostró sorprendido y aseguró que no esperaba esos resultados.

“Nos sorprendió los resultados de los exámenes médicos de Edwin Cardona. bajo porcentaje de grasa. Imágenes de rodilla con todas las garantías”, dijo el presidente. Esto en un contexto donde las mayores dudas pasaban por la salud del jugador que no tuvo mucha continuidad en los últimos meses con Racing.

Se espera que Cardona sea uno de los referentes del medio campo donde estará acompañado de grandes jugadores con mucho recorrido como Adrián Ramos, Carlos Darwin Quintero, Víctor Ibarbo, este último en duda por su problema en la rodilla, entre otros.