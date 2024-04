La situación de César Farías en el banquillo de América de Cali es toda una incógnita. El entrenador finalizó su primer torneo corto al mando de La Mechita fuera de los puestos de clasificación a los cuadrangulares y crecen las dudas sobre su futuro.

Ha sido un inicio de temporada para el olvido en América de Cali. El campeonato inició con la sorpresiva noticia del despido de Lucas González. La directiva esperaba dar un salto de calidad tanto a nivel local como a nivel internacional, lo que los llevó a buscar a César Farías.

El venezolano tomó las riendas del plantel con la temporada ya iniciada y los resultados no fueron los esperados. El equipo escarlata quedó décimo en la tabla con 6 victorias, 7 empates y 6 derrotas y son muchos los que piden la cabeza del entrenador.

El futuro de Farías es totalmente incierto y muchos se anticipan al despido del entrenador pese a que su contrato finaliza en el mes de diciembre. Vale aclarar que Tulio Gómez se guardó una cláusula de escape en el contrato del DT, que establece que este puede ser despedido con solo 3 meses de indemnización de no clasificar a los cuadrangulares.

¿Fin de ciclo para César Farías?

De momento, se desconoce cuál será la decisión de la directiva sobre el futuro del entrenador. Luego del encuentro de América de Cali ante Once Caldas, el entrenador fue cuestionado sobre su posible despido en la conferencia de prensa y su respuesta fue contundente.

“Que yo sepa no está en duda. A mi no me han dicho lo que usted me está mencionando… ¿Ratificación? Si yo tengo contrato con América hasta diciembre, no entiendo por qué debe haber una ratificación” fueron las palabras del antiguo seleccionador de Venezuela y Bolivia.

Sebastián Viera opinó sobre la situación de América

El antiguo exarquero de Junior de Barranquilla, Sebastián Viera dio su opinión sobre la compleja actualidad de Farías en América de Cali. “Él esa decisión no la va a tomar, pero no creo que siga. Lo digo así. Está ahí, ahí… El entorno de él… no quiero ahondar mucho en el tema, pero no está 100% seguro, está un 50-50“.

Hasta ahora, la situación del entrenador es toda una incógnita y se espera que la dirigencia de América se pronuncie para confirmar el despido del DT o despejar los rumores sobre su salida. Mientras tanto, queda todo abierto a las especulaciones.