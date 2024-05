Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, sacó un espacio de su agenda y atendió los micrófonos de ESPN. El directivo, que está en el ‘ojo del huracán’ por sus reiterados fracasos deportivos en el club, dio nuevamente la cara y en vivo en la cadena de televisión confirmó que el equipo rojo tiene nuevo entrenador.

De esta manera, Tulio Gómez apaga los rumores, pues varios entrenadores sonaban como posibilidad. Aunque no se sabe el nombre, Tulio Gómez fue claro y confesó que el nuevo DT ya está trabajando en la nómina de jugadores. Ante la inquietud de los periodistas, el dirigente no tuvo de otra que dejar muy en claro que hay acuerdos de confidencialidad y que no podía decir de quién se trata.

Se espera que con esta decisión, América de Cali retome el rumbo en la Liga Colombiana y sea campeón en el segundo semestre 2024, es la obligación que tiene como equipo grande, además de una serie de eliminaciones y cambios de técnico que toman por sorpresa a más de uno. Por ejemplo, César Farías tuvo que irse cuando apenas fue anunciado a principios de año 2024, faltando pocos días para que comenzara el torneo, en reemplazo de Lucas González.

Asimismo, en el espacio en ESPN, Tulio Gómez no tuvo ningún problema y se unió a lo que muchos piensan: el semestre de América de Cali fue un fracaso. A su vez, comentó que al equipo lo robaron dos veces y que si no hubiera sido por esas polémicas decisiones ante Envigado y Pasto, las cosas serían diferentes, pero aclaró que también se regalaron, aproximadamente, 10 puntos de local.

Tulio Gómez confirma nuevo técnico de América de Cali

“No es tenerlo oculto, es no revelarlo. En su momento lo diremos (el nuevo técnico). Sacaremos un comunicado en el momento en que sea adecuado, anunciaremos qué jugadores se van, qué jugadores llegan. Tenemos acuerdos de confidencialidad. 10 o 15 días (se conocería el técnico). Ya estamos trabajando de la mano con él. Hay más de veinte técnicos en fila pidiendo dirigir. Apenas hablamos hoy (2 de mayo). Ya se concretó, se habló, se dieron datos, está analizando”, dijo Tulio sobre el nuevo entrenador de América.

Algo que llama la atención es que Tulio dice que hasta hoy, haciendo referencia al 2 de mayo 2024, el mismo día de la entrevista con ESPN, concretaron al nuevo entrenador. Al comienzo del diálogo con la cadena de TV deportiva, afirmó que estaba en la ciudad de Medellín. ¿Estará en esta ciudad el nuevo técnico? En próximos días se conocerá el DT que asumirá el reto de América.