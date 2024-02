Sin duda alguna, América de Cali fue uno de los equipos en el FPC que más animó el mercado de fichajes para 2024. Si bien no resultó como ellos pretendían, demostraron la intención de realizar un enorme esfuerzo por sacudir la ventana de transferencias con nombres de mucho calibre. Arturo Vidal y Ricardo Gareca estuvieron muy cerca de llegar a la Sultana del Valle. La cuestión es que ambos no se pueden descartar para un futuro.

América tiró por lo alto y estuvo muy cerca de fichar a Arturo Vidal. El astro chileno mantuvo negociaciones con el equipo Escarlata y este se encargó de cumplirle todos sus deseos. A todo eso hay que sumarle la ola de cariño que le dieron al ‘Rey Arturo’ en sus redes sociales. Todo eso lo vio el jugador y él mismo mandó un mensaje ahora que toda la novela terminó con su fichaje por Colo Colo.

“En América fueron para adelante como locos… eso me dejó muy prendido”

El próximo domingo, 11 de febrero, Arturo Vidal jugará su primer partido oficial con Colo Colo, disputando la Supercopa de Chile ante Huachipato. Para calentar la previa del duelo, el ‘King’ concedió una entrevista donde reveló detalles de cómo fue su movimiento en el mercado hasta que se dio el regreso al fútbol de su país.

El tema de América de Cali fue inevitable. Confirmó que Boca Juniors fue el primero en acercarse, por intermedio de Juan Román Riquelme. Sin embargo, donde se extendió fue cuando llegó el interés del equipo colombiano. Él mismo ratificó que se hubiese decantado por el cuadro Escarlata, si Colo Colo no hubiese abierto la puerta de su regreso.

“Después se metió América de Cali y me encantó la forma en que hablaron conmigo, también el cariño que recibí de la gente en tan poco tiempo. Se prendieron y fueron para adelante como locos, como me gusta, porque yo soy así. Eso me dejó muy prendido, no lo puedo negar. Creo que mi decisión hubiese sido América en caso de no existir Colo Colo“.

(VIDEO) Sin Colo Colo: Arturo Vidal reconoció que hubiese elegido a América de Cali