Colombia anda agitado por estos días debido a las elecciones presidenciales que se desarrollarán en el mes de mayo, y sobre el tema no quiso ser ajeno el ciclista del Team Ineos, Egan Bernal.

El pedalista que anda en plena recuperación por el accidente que sufrió hace algunas semanas sacó tiempo para dar su opinión sobre lo que acontece en el país y el mundo político.

Por medio de su cuenta de Twitter Egan inicialmente criticó a las personas que le cuestionan que hable de política: “Es chistoso ver cómo algunas personas intentan que me aleje de la política y no de mi opinión por ser deportista. Y eso que no tomo gran partido por alguno, se imaginan dijera todo lo que opino”.

Horas después el campeón de Tour de Francia y Giro de Italia afirmó que hay buenas propuestas por parte de la derecha de Federico Gutiérrez y la izquierda de Gustavo Petro, mientras que al centro lo ve muy flojo.

“Yo a este punto podría ser un poco ambidiestro, pues veo ideas buenas en las dos partes; al centro le hace falta un poco de fuerza en mi opinión, aunque tenga buenas intenciones”, dijo Egan.

Finalmente, el zipaquireño le lanzó una pregunta a los candidatos sobre las propuestas que prometen: "¿Pero... la pregunta que no tiene respuesta es, realmente se puede cumplir todo lo que prometen?".