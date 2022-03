El entrenador de Egan Bernal da muy buenas sensaciones y habla del regreso a la competencia del ciclista colombiano. Cabe recordar que el deportista, campeón del Tour de Francia y Giro de Italia, fue víctima de un terrible accidente cerca a Bogotá, a la altura de Gachancipá, que lo mando directamente a la Clínica de la Sabana.

Tras varias intervenciones y cirugías por las fracturas y traumas presentados, fue dado de alta y en casa adelanta sesiones de recuperación y terapias, con la idea de que pueda recuperarse lo más pronto posible. Egan Bernal dio una señal más que positiva al publicar un video en el que se le ve en bicicleta pedaleando.

La esperanza es muy alta y se espera ver a Egan Bernal lo más pronto posible de regreso a la competencia. El entrenador del ciclista, el español Xabier Artexte, dijo en la La Gazzetta dello Sport que el regreso a las carreteras se daría más pronto de lo que todo el mundo se imagina. Sin lugar a dudas es un panorama más que alentador.

"Tiene una motivación y unas ganas increíbles de volver. Puede haber uno que otro pequeño dolor, momentos de cansancio, algún paso atrás… Ahora está pedaleando desde una posición sentada porque no puede salir a la calle. Sí podrá montar en casa, en una bici adaptada y en una posición lo más ergonómica posible, la más cómoda", dijo Xabier Artexte.

“Está trabajando para volver lo antes posible. Podría ser en 2023, pero también finales de este año. No hay que descartar eso, ni mucho menos. Lo que estoy diciendo no tiene base científica porque no puedes saber lo que va a pasar. Pero lo veo trabajando, y una vez que haya vuelto a lograr una fuerte estabilidad musculo-esquelética, puede que incluso pueda corregir alguna descompensación que había antes", aseguró el entrenador del Ineos Grenadiers.