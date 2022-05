Egan Bernal hizo público su voto para las próximas elecciones presidenciales que se realizarán en Colombia, expresando su apoyo al candidato Federico Gutiérrez y generando una gran polémica, pero ‘Fico’ ya le respondió al ciclista y hasta le hizo una promesa.

Por medio de sus redes sociales, el candidato se mostró orgulloso por el respaldo de Egan y se comprometió con el ciclista del Team Ineos en hacer “una Colombia diferente”.

“Gracias Egan Bernal por tu apoyo, no defraudaré la confianza que me das. Me comprometo a hacer una Colombia diferente, justa, en orden y con oportunidades para que muchos jóvenes como tú puedan subir montañas que los lleven a la cima, a cumplir sus sueños. Que orgullo”, dijo Federico.

Por su parte Egan le respondió afirmando que “vamos a unir a Colombia”, cerrando así el ida y vuelta con Gutiérrez.