Nairo Quintana es sin duda uno de los ciclistas más importantes de la historia de Colombia, por eso todo lo que pase con él es noticia a nivel nacional e internacional. Hace unos días, las redes sociales explotaron tras conocerse una aparente pelea entre él y un ‘influenciador’ español en Andorra en medio de un establecimiento público.

El relato de Xabi Caballol, el ‘influenciador’ implicado, relató que por poco se van a los golpes luego de una broma que le hizo al pedalista de Boyacá. “Me parece que los habían acusado de algo de dopping, les metí alguna historia, solo estaba haciendo algo de humor, se ve que no les gustó. Total empezaron a amenazarme y me intentaron pegar”, inició contando.

El mismo Caballol dijo que estuvo cerca de ser agredido por Nairo por lo que decidió denunciarlo ante las autoridades de Andorra, pero trascurrido un año de lo sucedido, todo se archivó, por lo que la decisión del juez lo llevó a contarlo todo en sus redes sociales.

‘Ferrariman’, como es conocido en sus diferentes plataformas, salió a insultarlo hasta el punto de llamarlo ‘Narco’ Quintana, algo que de inmediato generó repudio y rechazo por parte de los seguidores del ciclista colombiano. “Me están escribiendo desde varios medios sobre el “escándalo” con Narco Quintana, tengo un video del día después del intento de agresión en el que explico cómo fue la cosa en detalle”, fue lo que escribió en un par de historias de Instagram.

“Ese señor ferrariman, no tiene idea del enorme orgullo que nos ha hecho sentir Nairo Quintana, para que ahora quiera venir a bromear llamándole ‘Narco Quintana’”, fue el mensaje con el que el colega Víctor Hugo Peña salió a defender a Nairo.

Lo que más generó enojo por parte de los colombianos y demás seguidores, es que no es la primera vez que este generador de contenido tiene problemas con los ciclistas, pues él mismo confesó: “Con los ciclistas tengo algo, no con todos, pero estas grupetas, estos profesionales que van de pro. No me gusta esta gente y lo denuncio porque nuestros políticos les han regalado nuestra nacionalidad (…) A mí esta gente no me gusta, no me gusta este tipo de gente en mi país (Andorra)”.