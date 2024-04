Nairo Quintana, uno de los deportistas más grandes de la historia de Colombia, no la pasa bien por algunas molestias en su cuerpo tras una caída que sufrió en España. Movistar Team en las redes sociales informó sobre la situación del ciclista colombiano y la carrera que se perderá para priorizar su recuperación.

Cabe recordar que Nairo Quintana no pudo terminar la más reciente edición de la Vuelta a Cataluña, competencia que hace parte de su palmarés tras ganarla en el 2016. En la última etapa tuvo una fuerte caída y se retiró de la competencia. La idea era que pudiera recuperarse para entrar en acción en la Vuelta al País Vasco, también en España, pero los tiempos de recuperación no le dieron.

“Se me ha caído un corredor al frente y no he podido librarlo. He caído nuevamente. La fortuna es que apenas fueron raspones, estoy completo, estoy bien. Seguimos la preparación para las próximas carreras y nos vemos en el País Vasco”, fueron las palabras de Nairo Quintana tras el incidente en Cataluña.