Vale resaltar que el BORA se vio obligado a cambios de última hora en su equipo debido a la lesión del esloveno Primoz Roglic, quien no podrá defender el título en el Giro de Italia por la caída que sufrió hace unas semanas en España. Por eso, Daniel Felipe Martínez fue el elegido para ser el líder de filas y es el deportista con el que este equipo alemán se la juega en la clasificación general.

