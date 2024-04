Asimismo, la cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco tuvo que ser neutralizada por la durísima caída múltiple. La competencia se encontraba en pleno descenso, a 30 kilómetros de la meta. El pelotón se dirigía a una curva cerrada, no se midió bien y por la velocidad en la que se iba los ciclistas se salieron de la vía, se golpearon y se comenzaron a ver bastante adoloridos.

Por el fuerte golpe, los mejores de la actualidad, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, favoritos a la Vuelta al País Vasco y quienes se estaban preparando para las grandes del circuito, tuvieron que abandonar, están siendo asistidos por los cuerpos médicos y se esperan los reportes oficiales. No se descartan fracturas, heridas y algunos traumas.

Fuerte caída se presentó en la Vuelta al País Vasco y los reyes del ciclismo mundial, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel se fueron al piso. Todo parecía una situación de trámite, que podría pasar en carretera durante la competencia, pero las cosas tienen un tinte muy grave. Hay fuertes dolores, golpes y ahora se espera que los diagnósticos médicos no sean mayores.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.