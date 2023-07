La temporada del ciclismo europeo sigue su curso y lastimosamente el pedalista colombiano, Nairo Quintana, no ha encontrado equipo y sus seguidores no han ocultado su tristeza por no ver a uno de los mejores deportistas de la historia del país, sin poder competir en los últimos años de su carrera deportiva.

Precisamente, este 20 de julio se están cumpliendo 10 años de la épica victoria de Nairo en el Tour de Francia, en lo que fue su primer triunfo de etapa en la competencia más importante del mundo del ciclismo, fue por esto que lo invitaron en una entrevista para el canal ESPN.

Allí Quintana en medio de su tristeza, contó que todavía no tiene equipo: “Si hubiese algo, sería el primero en salir a decirlo con mucha alegría porque sé que haría muy feliz a muchas personas y yo estaría muy feliz. He soñado en colocarme en dorsal, ganando y atacando. Debemos tener paciencia y esperar”.

Pero para la alegría de sus seguidores, Nairo también reveló que su intención es poder estar en los próximos Mundiales de Ciclismo, los cuales tendrán inicio el 5 de agosto en ciudad de Glasgow, Escocia, en donde espera que la Federación Colombiana de Ciclismo lo convoque para estar.

“La decisión de la Federación. Estoy en buenas condiciones y quisiera estar. Sabemos que hay corredores que han tenido competición todo el año, pero si hay la oportunidad, será un honor seguir representando a mi país”, dijo Nairo, pasándolo así la pelota a la FCC para que sea tenido en cuenta.