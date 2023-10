La superestrella colombiana, Sebastián Yatra, se encuentra en Santiago, Chile mientras se prepara para mostrar su talento al mundo durante la Ceremonia de Inauguración de Santiago 2023, los Juegos Panamericanos que iniciarán este 20 de octubre. Antes de actuar frente a miles de atletas y fanáticos en el Estadio Nacional de Chile y millones más que lo verán a través de televisión, el artista tuvo la oportunidad de experimentar cómo se viven unos Juegos Panamericanos y conectarse con los atletas.

Su primera parada en Chile fue para visitar a uno de sus ídolos deportivos y a su compatriota colombiana, Mariana Pajón, en el Parque Peñalolén, donde se realizará la competencia de BMX durante la primera semana de los Juegos. Sebastián fue testigo de primera mano del talento de Pajón y al mismo tiempo conoció a varios atletas de todo el continente americano.

“Mariana ha representado a Colombia y es una de las deportistas más reconocidas que siempre da todo por nuestro país. Estuve con ella hoy y me impresionó al mirarla y ver su sinceridad, su carisma y también lo atenta que es. Dando consejos, apoyando y diciéndoles a otros deportistas cómo pueden mejorar”, dijo Sebastián Yatra ante más de 400 medios acreditados durante su rueda de prensa oficial esta tarde.

Sebastián Yatra y su visita a la Villa Panamericana

Luego, Yatra realizó una visita rápida a la Villa Panamericana en Cerrillos, donde fue recibido con gran entusiasmo por parte de los atletas del Equipo Colombia y el Team Chile. Caminó por la Villa tomándose fotografías con deportistas y voluntarios y también recibió obsequios tanto de la delegación colombiana como chilena

Su jornada concluyó en el Parque del Estadio Nacional, que será el epicentro de los Juegos y el escenario de su espectacular actuación el viernes por la noche. Allí brindó una conferencia de prensa junto al presidente de Panam Sports, Neven Ilic, y al director ejecutivo de Santiago 2023, Harold Mayne-Nicholls. El colombiano destacó su entusiasmo por los Juegos y su ávido amor por el deporte.

“Es un sueño para cualquiera ser parte de un evento tan importante como los Juegos Panamericanos. Va a ser una fiesta impresionante. La producción y todo lo que estamos armando para la inauguración es algo que me hace muy feliz”, dijo Yatra.

Gran expectativa por el inicio de los Juegos Panamericanos

“Quiero agradecer a todos los que van a ser parte de este gran evento, desde los equipos de producción hasta Lotus, Balich y, por supuesto, Sebastián Yatra. Habrá muchas sorpresas, así que Sebastián, muchas gracias por estar en Chile y muchas gracias por ser parte de este gran evento que es la inauguración de los Juegos Panamericanos”, dijo el Presidente de Panam Sports, Neven Ilic.

Luego de presentarse en la Ceremonia de Apertura, Sebastián Yatra dice que espera poder acudir a las sedes y ver los deportes que más disfruta como los clavados, el BMX y cualquier deporte que requiera valentía.

“Es algo extremadamente difícil, que requiere mucha disciplina. No es como la música donde solo hay que aprender a cantar bien y es algo subjetivo. Me gustan esos deportes en los que sienten miedo, pero van y compiten de todos modos. Debe ser así. como cuando me preguntan si no creo que da miedo cantar delante de 100.000 personas”, añadió Yatra.

Sebastián mostrará su propio coraje al mundo el viernes por la noche, interpretando varios de sus éxitos para millones de personas en todo el mundo que podrán ver su actuación y la ceremonia de apertura completa de forma gratuita en Panam Sports Channel.