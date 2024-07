La Selección Colombia está imparable y ahora se alista para jugar la final de la Copa América 2024 ante Argentina, en lo que será un duelo complicado y con pronóstico parejo. Hay expectativa en el continente, pues se ven las caras los dos favoritos desde la previa del torneo. El partido se jugará el próximo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, a partir de las 7:00 pm, hora colombiana.

Es la primera final de Néstor Lorenzo con la Selección Colombia. Es algo muy especial, debido a que se medirá ante su país de origen. Hasta el momento, la campaña del estratega es impecable y cumple con un buen torneo en Estados Unidos. No es un secreto que ha podido encontrar el equipo ideal en medio de largas listas de pre-convocados y ahora, para muchos, es uno de los que mejor juega en esta Copa América y Argentina no la tiene fácil.

Y sigue creciendo el invicto. Lorenzo acumula 28 partidos sin perder en su era y está ante el juego de la historia. Dato que no pasa desapercibido en Lionel Messi y la Selección Argentina, que también se alista para el trascendental juego en Miami. Al frente está James Rodríguez, Luis Díaz y una banda que tiene hambre de título y no se la colocará fácil.

Lionel Scaloni, técnico de Argentina. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

En rueda de prensa de la Selección Argentina, el técnico Lionel Scaloni dio su concepto sobre el partido de la final contra Colombia y además respaldó a la Selección Uruguay, luego de la pelea al finalizar el juego de semifinales en Charlotte. Cabe recordar que jugadores y fanáticos se fueron a los golpes en las tribunas del Bank Of America Stadium tras el 1-0.

Scaloni habló en rueda de prensa y respaldó a Uruguay

El entrenador de Argentina explicó que su equipo ha pasado por estas instancias antes y no dudó en darle la razón a los futbolistas. Lionel Scaloni hace énfasis en las familias que se vieron involucradas en la pelea.

“Después del partido entre Colombia y Uruguay, y en relación con lo de mañana (la final), tendría que ser una fiesta. A la par de la alegría de ganar un título, creo que sería para todos una alegría que termine bien. Las imágenes fueron muy tristes y cualquiera que está en esa situación hubiera actuado de esa manera”, dijo Scaloni sobre el incidente en las gradas.

“Tuvimos un hecho parecido en el Maracaná que, cuando vimos que había familiares, nos tuvimos que meter al vestuario. Las imágenes son feas. No sé si hay que culpar a alguien o no, pero ver a tu familia en un tumulto o cerca, debe ser desesperante, hay que mirar un poco eso. Sobre todo los jugadores, que son los principales protagonistas. Les pedimos que sean ejemplo, pero no sé cuántos reaccionarían de otra manera cuando pasa eso. Cualquiera actuaría así. Espero que no pase”, agregó el DT tras la insólita situación en Charlotte.