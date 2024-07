La Selección Colombia se mide contra Uruguay en el Bank of America Stadium de Charlotte. Sergio 'Kun' Agüero dio su punto de vista.

“Creo que Uruguay tiene mucho que dar ahora con Bielsa. Deberían llegar lejos en el torneo. Creo que Argentina es su propia mayor amenaza, y no debemos ser demasiado confiados. Pero Uruguay es el único equipo que podría vencernos, porque Bielsa conoce muy bien a Lionel Scaloni. No olvidemos que Uruguay es el único equipo que nos ha vencido desde que nos convertimos en campeones del mundo”, dijo Kun Agüero a Stake.com.

El ganador de Uruguay vs. Colombia se verá las caras con el vencedor de Argentina y Canadá, que jugarán en el MetLife Stadium de New Jersey por el otro cupo a la final. Precisamente, Sergio ‘Kun’ Agüero, una de las voces más importantes de los últimos meses en el fútbol argentino, se pronunció sobre las semifinales y lanzó el concepto sobre Uruguay y Colombia (10 de julio 2024 a partir de las 7:00 pm, hora colombiana).

La Selección Colombia se mide contra Uruguay en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. Un partido que en la previa se ve parejo y que definirá a uno de los finalistas de la Copa América 2024. El equipo de Néstor Lorenzo está motivado, con confianza y con una racha que lo coloca como favorito a la victoria. Se presenta a este compromiso tras golear 5-0 a Panamá en Phoenix.

