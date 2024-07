Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jefferson Lerma y James Rodríguez hicieron méritos para estar en el once ideal, pero solo hay uno de ellos.

El polémico once ideal de la Copa América 2024 donde solamente aparece un colombiano

El detalle es que la cantante utilizó la camiseta de la Selección Colombia con la dorsal ’21’, mismo número que usa Daniel Muñoz. Mientras el lateral estaba ausente en el once inicial, la cantante no olvidó al futbolista que aportó goles que facilitaron la tarea de la ‘Tricolor’ en la Copa América 2024.

En este once ideal, Danilo es el lateral por derecha, ganándole la posición a Daniel Muñoz. Por el otro lado aparece Matías Olivera. Los centrales son Lisandro Martínez y Cristian Romero. Seguramente, Dávinson Sánchez le puede ganar la posición a alguno de ellos. Moisés Caicedo está en el medio, donde Jefferson Lerma y Richard Ríos podrían competir.

Ante este panorama, crece la polémica por el once que presentó Score 90 al finalizar el torneo, pues solamente agregó un colombiano y dejó por fuera a algunos otros que pelean las posiciones. Dávinson Sánchez pelea en la zona defensiva, Muñoz califica como uno de los mejores laterales, así como Ríos y Lerma en el mediocampo. James Rodríguez es el único colombiano que aparece en el ‘Dream Team’.

Más allá de la derrota, queda en la memoria del país el buen andar de la Selección Colombia y la jerarquía que presentó en Estados Unidos. Jugadores como Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jefferson Lerma y James Rodríguez presentaron un óptimo nivel que da para que peleen un puesto en el once ideal de la Copa América 2024.

