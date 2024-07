La Copa América vivió una jornada de máxima intensidad. El Colombia vs. Uruguay terminó en escándalo por diversos incidentes. Esto dice el comunicado de CONMEBOL.

Un gol de Jefferson Lerma, una roja a Daniel Muñoz y un escándalo final que recorrió el planeta. Colombia y Uruguay vivieron una noche más que tensa en Charlotte, donde hubo todo tipo de ítems y donde los incidentes marcaron el final de la jornada. Esto dice el comunicado de CONMEBOL tras las peleas en las tribunas, los roces en el césped e igualmente sobre posibles sanciones a los implicados.

Tras el pitido final se desataron diversas peleas. Una en el césped y donde Luis Suárez cuestionó de manera contundente los festejos de Miguel Borja. Minutos más tarde, varias jugadores de Uruguay terminarían a golpes con aficionados de Colombia en las tribunas del estadio de Charlotte. Los videos recorren las redes sociales y las preguntas en relación con posibles sanciones de cara a la final con la Argentina de Lionel Messi marcaban las horas posteriores. CONMEBOL emitió un comunicado alrededor del tema.

“La Conmebol condena enérgicamente cualquier acto de violencia que afecte al futbol. Nuestra labor parte de la convicción de que el futbol nos conecta y nos une, a través de sus valores positivos. No hay lugar para la intolerancia y la violencia dentro y fuera de la cancha. Invitamos a todos en los días que quedan a volcar toda la pasión en alentar a sus selecciones y tener una fiesta inolvidable”, dicta el escrito publicado por el máximo ente del fútbol Sudamericano tras lo ocurrido. No habrá castigos de momento u otra forma de sancionar a los implicados.

En Uruguay estallan alrededor del tema. Varios jugadores apuntaron contra Asunción por la organización del torneo y la seguridad de sus familias en Estados Unidos. Federico Valverde, Manuel Ugarte o José María Giménez, más que críticos con los hechos que se tomaron una jornada donde Colombia volvió a una final de Copa América 23 años después. El defensor del Atlético de Madrid explicó los motivos que desataron las peleas tras el 0-1 final del encuentro. de momento repetimos, no habrá sancionados en ningún bando.

Imágenes de los incidentes entre Colombia y Uruguay: IMAGO

“Es un desastre, nuestras familias estaban en peligro, no había ni un policía. Déjame decirte una cosa: que por favor tengan cuidado porque un sector de Colombia le hizo una avalancha a todas nuestras familias y no nos dejan hablar en el micrófono….Un desastre todo, no había un solo policía, cayeron a la media hora”, palabras de José María Giménez a pie de campo tras varios minutos de tensión y muchas preguntas. Los medios internacionales hablan de un escándalo mundial.

Historial de Colombia en las finales de Copa América

Será la tercera vez que la Tricolor dice presente en una cita de estas dimensiones. La primera fue en la edición de 1975 y en una Copa América multisde donde Perú se impuso en tres rounds a Colombia (0-1, 2-0, 1-0). Hace 23 años y en Bogotá ante México, Iván Ramiro Córdoba daría el primer título a los cafeteros en el certamen. Domingo 14 de julio, la oportunidad de hacer historia.

¿Cómo va el historial Colombia vs. Argentina?

Se viene el encuentro número 40 entre ambas selecciones. Se registran hasta 20 triunfos de Argentina, 10 empates y 9 victorias de Colombia. ¿La última vez por Copa América? Empate en semifinales del 2021 resuelta en penaltis a favor de la Albiceleste por las atajadas del Dibu Martínez. Hard Rock Stadium de Miami, hogar de la final que viene en camino.