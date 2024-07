Cuatro finales en 1100 días. A esto ha llegado una Selección Argentina que con Lionel Scaloni al mando confirma su rol de potencia en lo que vamos de siglo. Se viene una nueva definición para un combinado que se ha venido acostumbrando a este tipo de citas. ¿Qué selecciones jugaron más finales siglo XXI?. Habrá alguna sorpresa para algunos.

Tendremos en cuenta todos los torneos de selecciones que se hayan disputado desde el año 2000. Torneos de selecciones a nivel continental, Copa del Mundo, Finalissima, la vieja Copa Confederaciones e incluso la UEFA Nations League aparecen para buscar al más experimentado en este sentido. Argentina manda y mira a todos desde arriba gracias a una camada que liderada con Lionel Messi, pido más finales que nadie desde la llegada del siglo XXI.

Un total de 10 para ser concretos. Los Mundiales de Qatar 2022 y Brasil 2014, la Confederaciones de Alemania 2005, la Finalissima con Italia y hasta seis de Copa América. A la de este 2024 se le suman las ediciones del 2004, 2007, 2015, 2016 y 2021. La Albiceleste saca pecho teniendo en cuenta un camino donde no siempre hubo los éxitos que se han cosechado como recogido en la era Scaloni. ¿Quiénes le siguen en este sentido?

La tabla sigue en un territorio CONMEBOL donde Brasil es el segundo en la lista. 8 definiciones para la Verdeamarelha en tiempos de crisis a nivel de juego como títulos. Tres finales de Copa Confederaciones, el Mundial de 2002 y hasta cuatro ediciones de la Copa América aparecen en el camino recorrido por una selección que busca volver a gustarse como en otros tiempos. Desde este punto, Europa es quien se lleva los focos.

Lima y Perú en el 2004, el inicio de la racha de finales de Argentina: IMAGO

Hay un empate a 7 entre quienes justamente disputasen anoche un lugar en la final de la Eurocopa de Naciones. Francia iguala a España gracias a su presencia en las definiciones de: Nations League 2021, Eurocopa 2000-16, Mundial 2006-2022 y en las Confederaciones de 2001 como del 2003. ¿La Roja? Las Euros del 2008-2012-2022, Sudáfrica 2010, la Confederaciones del 2013 en Brasil y finalmente la Nations League ganada a Croacia meses atrás en los Países Bajos.

CR7, Alemania e Italia

La Azzurra se consolida como cuarta en la tabla con 5 finales. Aparece la Finalissima, tres de Eurocopa y el Mundial ganado a Zinedine Zidane. Alemania con 4 (Euro 2008, Mundiales 2002-2014 y la Confederaciones del 2017) sigue en la lista general. Por último pero no menos importante, Cristiano Ronaldo ha podido liderar a su Portugal hasta a tres definiciones. Las Eurocopa 2004 y 2016, así como la Nations League del 2019, el legado de CR7.

¿Qué sedes podría tener la Finalissima del 2025?

Argentina vs. España, España vs. Colombia/Uruguay, Holanda frente a Cafeteros o La Celeste y la Albiceleste ante Países Bajos. Son las únicas combinaciones posibles para el partido que rene a los campeones de Eurocopa como Copa América. Dos ediciones serán en el viejo continente y una en Sudamérica, pero no se descarta ni siquiera que Estados Unidos pueda albergar el certamen en el 2025.