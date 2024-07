La Selección Colombia ya aseguró su clasificación a los cuartos de final de esta Copa América, pero no dejará pasar la oportunidad de conseguir la primera plaza del Grupo D. Los de Néstor Lorenzo enfrentarán a Brasil este martes y una de las figuras de la ‘Canarinha’ ha lanzado su advertencia sobre James Rodríguez.

Se viene un partido de alta tensión entre Brasil y Colombia este martes 2 de julio en el Levi’s Stadium de Santa Clara (California). El combinado cafetero intentará sellar la clasificación en la primera plaza, mientras que la pentacampeona del mundo aún no tiene asegurado el boleto a los cuartos de final.

Solo un desastre podría quitarle la clasificación a Brasil y, a su vez, están ante la oportunidad de quitarle la primera plaza a Colombia. Bruno Guimaraes, volante de Newcastle, compareció ante la prensa y aseguró que irán a quitarle el invicto al Tricolor.

“Para ser sincero, no me preocupa demasiado cómo van a plantear el partido. Tenemos que ganar sea como sea. Tienen jugadores que individualmente pueden decidir el partido, como James y Luis Díaz. Creo que va a ser una gran prueba para nosotros. No queremos elegir rival, queremos acabar primeros. Hemos visto algún partido de Colombia. Tienen jugadores difíciles de marcar. Tenemos que evitar hacer faltas, sobre todo cerca del área. La clave del partido es que los dos equipos van a querer tener la bola” dijo el mediocampista.

Bruno Guimaraes (Getty)

El volante brasileño resaltó que la Selección Colombia es el rival más complicado del Grupo D, pero aún así aseguró que el equipo intentará sacarle los puntos en esta última fecha de la fase de grupos. “Colombia es una piedrita en el zapato que intentaremos quitarnos”.

Advertencia sobre James Rodríguez

Bruno Guimaraes dedicó unos minutos a hablar específicamente de James Rodríguez. “Es un tipo que golpea muy bien el balón (…)Tenemos características totalmente diferentes. Soy más un 5, un 8. Soy un tipo que ayuda con el balón, mientras que él es un jugador en el último tercio. Creo que somos diferentes“.

El volante se limitó a hablar de la actualidad de James Rodríguez en Sao Paulo. “No lo sé… No estoy ahí todos los días para seguir a James. Por lo que he seguido en su carrera, sé que es un gran jugador, que puede desequilibrar el juego. Pero, sin estar ahí todos los días desde São Paulo, es difícil opinar (…) En cualquier caso, es un nombre al que estaremos atentos y siempre estaremos cerca de intentar anularlo en el campo“

“James baja a buscar la bola al nivel de los zagueros, te destroza entre líneas. Es un jugador que tendrá que ser marcado, tiene calidad con la pelota en los pies, tiene pase, tiene disparo desde fuera del área” añadió Bruno en la previa del encuentro ante Colombia.