Todos los focos de la clasificación de Argentina a las semifinales de la Copa América 2024 se los llevó Emiliano ‘el Dibu’ Martínez. Fue la gran figura en la tanda de penales ante Ecuador y con su actuación, los argentinos se metieron entre las 4 mejores selecciones del certamen. Sin embargo, su buena presentación atajando penales volvió a quedar opacada por sus provocaciones. Sus bailes y gestos volvieron a ser rechazados por la mayoría del continente.

El selló del ‘Dibu’ Martínez es ese y no va a cambiar. Un excelente portero con actitudes reprochables. Parece que es algo que no va a cambiar, sin importar el rival o el contexto. El guardameta argentino siempre se las arregla para provocar al contrario y los hinchas con sus bailes innecesarios y gestos provocadores. Ante Ecuador no fue la excepción y se ganó el rechazo en las redes sociales, tras los cuartos de final de la Copa América 2024. Sin embargo, ese mismo día se llevó una lección de deportividad que se hizo muy viral y ha sido muy aplaudida.

Alexander Domínguez y su gran lección de humildad al Dibu Martínez

La otra cara de la moneda en esa tanda de penales entre Argentina y Ecuador la tiene el portero, Alexander Domínguez. Antes de que el ‘Dibu’ empezara con sus provocaciones, el guardameta ecuatoriano empezó la serie de cobros enfrentando a Lionel Messi. El ’10’ tomó la responsabilidad de comenzar cobrando y terminó fallando su cobro. Desde la tribuna grabaron los segundos después del tiro por el jugador del Inter Miami.

Mientras en la tribuna se lamentaban el fallo, el portero de Ecuador corrió tras Lionel Messi. Lejos de hacerle algún reproche por picarle el balón o burlarse por su fallo, se acercó para de manera amigable para abrazarlo y darle ánimo por el penal errado. El ’10’ agradeció el gesto de Alexander Domínguez con un par de palmadas por su deportividad. Luego de eso, vendrían las provocaciones y bailes del guardameta de Argentina. Diferencias.

(VIDEO) El gran gesto de deportividad que tuvo el portero de Ecuador ante Argentina