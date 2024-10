Emiliano ‘Dibu’ Martínez trata de superar un septiembre agridulce. El portero de la Selección Argentina hizo méritos para ser sancionado por la FIFA y ahora se perderá los próximos compromisos en las Eliminatorias Conmebol rumbo al Mundial 2026, siendo una baja muy sensible en la Selección Argentina. Walter Benítez del PSV Eindhoven, Juan Musso del Atlético de Madrid y Gerónimo Rulli en el Olympique de Marsella lo reemplazarán en la convocatoria de Lionel Scaloni.

Publicidad

Publicidad

Un mal momento luego de que el personaje no lo pudiera controlar. El arquero del Aston Villa fue protagonista contra Colombia en el Metropolitano de Barranquilla y ante Chile en el Monumental de Buenos Aires, no necesariamente por sus atajadas. Pues en Barranquilla no pudo hacer nada evitar la derrota, mientras que con ‘La Roja’, sus compañeros demostraron la capacidad ofensiva del equipo.

Las cosas le salieron mal por el golpe al camarógrafo en el Metropolitano y el gesto obsceno tras el triunfo ante Chile en el Monumental. Eso no pasó desapercibido en la FIFA y la sanción de oficio no se hizo esperar. Dibu Martínez se pierde los partidos contra Venezuela en Maturín y Bolivia en suelo argentino, por la novena y décima fecha de las Eliminatorias, respectivamente.

ver también La reacción de la esposa del Dibu Martínez a la sanción de la FIFA que sorprende a Colombia

Pese a aceptar la sanción y reconocer sus errores en un mensaje publicado en sus redes sociales, Dibu Martínez tuvo que expresarse y aumentar las palabras en su versión. Luego del partido del Aston Villa ante Bayern Múnich, por Champions League, el portero lanzó críticas y aseguró que es como si la FIFA le tuviera algo en contra.

Publicidad

Publicidad

“Quiero seguir mejorando como arquero y persona. Trato de mostrarlo. No me quedo con nada, sino que quiero ir a más”. Dibu Martínez.

Dibu Martínez asegura que la FIFA tiene algo contra él

Tras los elogios a Jhon Durán por el golazo marcado a Manuel Neuer, Dibu Martínez expresó su molestia por la entidad mundial e incluso dijo que se siente perseguido por la FIFA, luego de los gestos anteriormente expuestos.

“A veces tienen algo contra mí (la FIFA), no lo puedo controlar. Disfruto con mi equipo y mi país. No lo podés controlar. Doy todo por mi club y la Selección. Doy lo mejor de mí”, señaló.

Publicidad

Publicidad

Asimismo, lamentó no poder estar con sus compañeros en la concentración, pero afirmó que se quedará en Inglaterra trabajando para ser mejor portero y seguramente mejorando aquellas sanciones que forzaron la sanción.

“Lástima que no pueda estar, tenemos equipo de sobra. Necesitamos ganar, ganando los dos estamos más cerca de la Copa del Mundo. Son partidos que tenemos que ganar”, agregó el arquero argentino.