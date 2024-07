La Selección Colombia se medirá ante Uruguay por la semifinal de la Copa América, compromiso que genera mucha expectativa, no solamente en los aficionados de los dos países, sino que al mundo del fútbol en general, debido a que han sido dos de los mejores equipo en lo que va del torneo y candidatos firmes al título.

Uno de los principales responsables del buen momento del equipo colombiano es el entrenador Néstor Lorenzo, quien ha podido darle un estilo de juego a la selección, razón por la que se ha ganado el corazón de los hinchas, pero que también el respeto de la prensa, la misma con la que tuvo un llamativo momento.

El consejo de Néstor Lorenzo a la previa

Horas antes del partido contra Uruguay, el técnico de la Selección Colombia habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación, allí al entrenador argentino le molestó que los periodistas fueran tan repetitivos con sus preguntas, es por esto que paró el interrogatorio y aconsejó a los comunicados para que aprovecharan el momento para preguntar.

“Con distintas preguntas, me preguntan lo mismo. No me pregunten si voy a dar la nómina hoy. Vengo siempre antes de la charla técnica final, todavía no se la dije a los jugadores. Aprovechen la pregunta”, expresó Lorenzo, ante la intención de los periodistas de que le dieran la nómina titular que usaría ante los charrúas.

Su cariño por Colombia

En la rueda de prensa, Lorenzo también aprovechó para echarse mucho más al bolsillo a la afición colombiana, ya que aseguró que conoce el sentir del pueblo, se siente uy cercano a Colombia, a pesar de no haber nacido allí, por lo que se emociona cada vez que suena el himno y espera dar todo su conocimiento por la selección.

“Conozco el sentir del pueblo colombiano, tengo muchos amigos en el país. No sé si me siento colombiano, pero me emociono cuando escucho el himno nacional. Y haga lo que haga, quiero dar lo mejor de mí por Colombia. La gente lo entiende”, dijo Néstor, palabras que cayeron muy bien en los hinchas de la ‘tricolor’.