Hay mucha expectativa en el continente por lo que será el duelo entre Uruguay y Colombia, en las semifinales de la Copa América 2024. Ambas selecciones son favoritas al título, pero solo una podrá reclamar el boleto para la final contra Argentina, el próximo 14 de julio. Previo a este duelo y como es costumbre, los técnicos de ambos equipos atendieron a los medios de comunicación en rueda de prensa. En ese marco volvió a cobrar protagonismo el periodista colombiano, Jaime Dinas, con Marcelo Bielsa.

En los últimos días, el comunicador vallecaucano ha sido muy viral en redes por el cruce de palabras que tuvo con James Rodríguez en zona mixta. Muchos la consideraron como la peor entrevista de la Copa América 2024, por el exceso de halagos. Tras toda la polémica que se generó, volvió a aparecer en la rueda de prensa de Marcelo Bielsa, DT de Uruguay. Allí le hizo una pregunta que desató las risas del entrenador argentino.

La reacción de Marcelo Bielsa a la pregunta de Jaime Dinas

El periodista colombiano, fiel a su estilo, no se cortó y fue directo al grano con su pregunta a Marcelo Bielsa. De entrada, le preguntó al DT de Uruguay cuál sería su estrategia para enfrentar a la Selección Colombia en las semifinales. “¿Qué estructura has planificado en los últimos días para saber si esperas en zona alta?”, fue su cuestionamiento. La reacción del entrenador y el jugador que lo acompañaban lo dijo absolutamente todo.

Tanto Bielsa como Araújo se comenzaron a reír. “Hay que ser entrenador para contestar una pregunta como esa. La verdad no se me ocurre qué decir. Me imagino a usted. Cuénteme usted a ver qué propone y nos enriquecemos un poco”, dijo el entrenador en medio de las risas con el resto de periodistas.

(VIDEO) La pregunta de Jaime Dinas que desató las risas de Marcelo Bielsa

La pregunta de Jaime Dinas surtió efecto… ¿Qué dijo luego el DT de Uruguay?

Luego de bromear con Jaime Dinas, el DT de Uruguay se puso serio y trató de responder la inquietud del periodista colombiano. Lejos de esconderse o mostrar una actitud secreta, reveló que el plan de Uruguay será atacar. Diferente a lo que ocurrió en el partido de Eliminatorias en Barranquilla, esta vez los charrúas saldrán a proponer. Marcelo Bielsa cree que su equipo defiende muy bien, pero en el ataque lo hacen mejor que Colombia.

“Un equipo compacto planea atacar porque significa dominar, pero si no puede, tiene que saber defender. Nosotros atacamos mejor y Colombia ataca mejor de lo que defiende, pero sabemos que tenemos que defender y después Dios dirá”, sentenció el entrenador argentino.