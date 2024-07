Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)

Uruguay se coloca en el objetivo de Néstor Lorenzo. Contra la ‘Garra Charrúa’ no será nada fácil y al contrario, la Selección Colombia deberá presentar un altísimo nivel para superarle. La ‘Tricolor’ llega con el afán de ser finalista de la Copa América y verse las caras con Argentina en Miami. Los uruguayos, por su parte, tienen algunos problemas para configurar el once inicial, principalmente por caídas claves en la zona defensiva.

La Selección Colombia se mide contra Uruguay en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte. Partidazo, que se ve parejo y definirá a uno de los finalistas de la Copa América 2024. El equipo de Néstor Lorenzo está motivado, con confianza y una racha que lo coloca como favorito a la victoria. Se presenta a este compromiso tras golear 5-0 a Panamá en Phoenix.

