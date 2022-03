El último reporte sobre la evolución de las lesiones de los colombianos de 'La Dea' no es muy alentador.

Fue el técnico Gian Piero Gasperini quien se encargó de hablar ante la prensa sobre la situación particular que está viviendo Atalanta con las lesiones de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel. Por el momento, los dos cafeteros continuarán fuera de las canchas y el balance que entregó el estratega italiano no deja muchas ilusiones para los hinchas en Bérgamo.

En primer lugar, Gasperini se refirió a Duván Zapata y dejó claro que falta tiempo para volver a ver al goleador en la cancha otra vez. A la temporada le restan dos meses de competencia y no se atrevió a dar un pronóstico sobre si veremos al 'Toro' jugando los últimos partidos de la Serie A o incluso en la Europa League (eso si Atalanta logra clasificar).

"Zapata está fuera, pero es uno, no es un equipo completo, no creo que tenga muchas posibilidades de recuperarse en un buen tiempo".

Luego, está el caso de Luis Fernando Muriel. Se está recuperando de una molestia muscular y todavía hay esperanzas de que pronto pueda estar disponible para el equipo. De hecho, el plan del futbolista es volver cuanto antes para retomar ritmo y poder estar disponible para la Selección Colombia a finales de marzo. Esto con el fin de entrar en la convocatoria para los juegos ante Bolivia y Venezuela.

"Para mí, no hay problema. Muriel siempre es un tipo positivo. A veces hace bien su papel, a veces no tanto. Pero es realmente un tipo positivo. Ha tenido algunas lesiones que le afectaron, pero la temporada no ha terminado, quedan dos meses que también son los más importantes".