Nuevamente, Josip Ilicic es baja indefinida en el Atalanta y no se sabe cuándo volverá a jugar. El atacante eslovaco lleva ya tres partidos consecutivos sin ser convocado y Gian Piero Gasperini tomó la decisión de que no volverá a tenerlo en cuenta hasta que su estado de salud y mental vuelvan a estar estables.

En rueda de prensa, Gasperini puso fin a los rumores y confirmó que Ilicic nuevamente tiene problemas de depresión. Con dificultad, se refirió al caso personal de su delantero y asguró que él y todo el club lo acompañarán para que se recupere y pueda regresar a las canchas con toda la motivación posible. Sin embargo, dejó muy claro que lo esperarán toda la vida como persona, pero en el ámbito profesional pueden haber decisiones drásticas.

No es fácil hablar de esta situación, para mí. Siempre estaremos al lado de Josip, es algo que va más allá del fútbol. La cabeza es una jungla, es difícil para los psicólogos, imagínense para nosotros... Los médicos no nos dan respuestas y no puedo darlas yo. Hablo de eso ahora para no volver a hablarlo más. Es algo muy delicado".