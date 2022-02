En plena Europa League, un volante ucraniano del Atalanta no se guardó nada y le mandó un contundente mensaje a Vladímir Putin, máximo dirigente ruso, quien anunció los avances militares y desató una tensión mundial debido a la logística bélica en Ucrania. El mundo está en vilo y el deporte sería gran perjudicado.

Mientras avanzan los boletines de prensa y los ataques en Ucrania, se juega la Europa League, la segunda competición de clubes más importante del 'Viejo Continente', que viaja a muchas de las ciudades secundarias de todo el continente. Además de tener jugadores ucranianos y rusos de por medio.

Uno de ellos es Ruslan Malinovskyi, la gran estrella de la Selección Ucrania, hoy figura en el Atalanta de Italia, quien se reportó con doblete en la victoria de los italianos ante Olympiakos en Grecia. Un juego en el que este jugador aprovechó y mandó un mensaje a Putin y pidió que se detuviera la guerra que afecta a su país.

Al final, Atalanta ganó 3-0 y se mantiene con vida en Europa League, en un partido que no tuvo a Luis Muriel ni a Duván Zapata en la cancha. Ruslan Malinovskyi fue la figura. En su primer gol, al 66', se levantó la camiseta y se leía: "No War in Ukraine, No a la guerra en Ucrania".