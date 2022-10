Luis Sinisterra fue noticia este fin de semana en la Premier League y no precisamente por sus goles. El colombiano vio la tarjeta roja por primera vez en su carrera, y más allá de la expulsión, fue la forma en la que vio la cartulina roja, algo que molestó mucho a su entrenador, compañeros, hinchada y exjugadores referentes.

El estratega del Leeds, Jesse Marsch, indicó que la expulsión los metió en problemas: “la segunda tarjeta amarilla creo que no es una jugada inteligente y mete en problemas a Luis Sinisterra y luego nos mete en problemas a nosotros”.

El exjugador irlandés Alex Bruce calificó de ridículo al jugador colombiano: “fue ridículo y estoy seguro de que si Jesse Marsch hubiera estado en la línea de banda hubiera querido estrangular a Luis Sinisterra porque ha puesto a sus compañeros de equipo bajo presión, pero hay que destacar al Leeds que se atrincheró y obtuvo un punto valioso”.

Por otro lado, Roy Keane, habló sobre la doble amonestación de Sinisterra: “es el colmo de la estupidez. Es una falta tonta. Es simplemente torpe hacerla donde no hay peligro. Hay un momento para cometer una falta contra alguien si te está rompiendo. No hay peligro allí. Así que se está preparando para una caída”.

“Los jugadores se quejan de que no hay fluidez en el juego y eso acá fue culpa de ellos. Él ya tenía amarilla. Es el colmo de la estupidez. He hecho cosas tontas en el campo de fútbol, pero esto no está a la altura de las cosas tontas que yo he hecho”, concluyó el exjugador del Manchester United.