La temporada 21/22 está siendo para el completo olvido en el Everton y todos sus hinchas. Desde que se fue Carlo Ancelotti, el nivel competitvo de los Toffees se fue al piso y mucha responsabilidad de ese mal momento recae en Rafael Benítez. El DT español llegó en reemplazo del italiano y no ha encontrado las soluciones para revertir los malos resultados de su proceso.

Por supuesto, el puesto de Benítez ya pende de un hilo. Aunque los directivos le dieron respaldo en las últimas semanas, en las oficinas no se fían y ya estarían fraguando un plan alternativo por si tienen que rescindir de los servicios del español y buscar un nuevo DT para salvar la temporada 21/22. Hace un año estaban peleando por puestos europeos, ahora hacen cuentas para no hundirse en la tabla, haciendo el quite a las posiciones de descenso.

Según explicó el diario inglés 'The Sun', Everton ya tiene un primer candidato para el banquillo si hay que hacer limpieza. Se trata, nada más y nada menos que de Wayne Rooney. El exfutbolista, que ahora oficia como estratega, es ídolo en Merseyside y su regreso podría generar un gran impacto, al menos, para tener el respaldo de los hinchas. Un nombramiento que genere las mismas sensaciones positivas que hubo cuando Carlo Ancelotti arribó a Goodison Park. Actualmente dirige al Derby County.