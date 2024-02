Este lunes 5 de febrero de 2024, los aficionados al fútbol y al ciclismo en Colombia tendrán una amplia oferta de partidos y eventos para disfrutar. En la jornada internacional, se disputarán varios encuentros que llaman mucho la atención. En España, por ejemplo, entra en acción el Rayo Vallecano de Radamel Falcao García, por la Liga de España. Asimismo, habrá Premier League con el Manchester City como protagonista principal.

En lo que a la Liga Colombiana se refiere, la parrilla nos muestra tres interesantes partidos, con Independiente Medellín vs. Deportivo Cali como el juego más interesante. Boyacá Chicó vs. Deportivo Pereira abren la jornada en Tunja, mientras que también nos podremos deleitar con un Deportivo Pasto vs. Jaguares de Córdoba que promete emociones.

También habrá actividades en Venezuela, con el Preolímpico, que comienza su fase final, y el anfitrión, más Brasil, Paraguay y Argentina, tienen actividades. A su vez, por la Liga Profesional del fútbol argentino, Boca Juniors, San Lorenzo y Racing con Juan Fernando Quintero y Roger Martínez podrían dar sorpresas.

Los ojos de Colombia también se colocan en el ciclismo, pues comienza el Tour Colombia 2.1, el magno evento de este deporte en Latinoamérica que comenzará en el bello municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá. Figuras como Nairo Quintana y Egan Bernal estarán en acción desde este 5 de febrero hasta el 11 del mismo mes, día que finaliza la competencia en la ciudad de Bogotá.

Agenda de fútbol 5 de febrero de 2024 en Colombia

Partido Liga Hora TV / Streaming Boyacá Chicó vs. Deportivo Pereira Liga Colombiana I-2024 16:00 Win Sports Deportivo Pasto vs. Jaguares de Córdoba Liga Colombiana I-2024 18:10 Win Sports Independiente Medellín vs. Deportivo Cali Liga Colombiana I-2024 20:20 Win Sports + Rayo Vallecano vs. Sevilla Liga de España 2023/2024 15:00 ESPN 2 / Star + AS Roma vs. Cagliari Serie A 2023/2024 14:45 ESPN 3 / Star + Brentford vs. Manchester City Premier League 2023/2024 15:00 ESPN / Star + San Lorenzo vs. Unión Santa Fe LPF 2024 16:00 AFA Play TyC Sports Tigre vs. Boca Juniors LPF 2024 17:45 ESPN / Star + Brasil vs. Paraguay Preolímpico 15:00 D Sports / DGO Argentina vs. Venezuela Preolímpico 18:00 D Sports / DGO

Agenda de ciclismo 5 de febrero 2024 en Colombia