Kylian Mbappé confirmó que es nuevo jugador del Real Madrid y Cristiano Ronaldo no se pudo contener con una épica reacción.

La noticia del jornada deportiva la dio actual campeón de la Champions League y lo que era un secreto a voces se terminó de confirmar el 3 de junio de 2024. ¡Boom! Kylian Mbappé es nuevo jugador del Real Madrid y Cristiano Ronaldo no se contuvo ante esta noticia y tuvo una épica reacción.

ESPN informó el 3 de febrero que Mbappé había decidido llegar al Real Madrid al final de la temporada luego de la novela que se vivió en 2022 cuando prefirió renovar con el París Saint-Germain. El paso siguiente era informarle al PSG y esperar a que se convirtiera en agente libre. Cristiano iba a aprobar esta decisión.

“Hola a todos, soy Kylian. Quiero hablarles a ustedes. Siempre dije que iba a hacerlo cuando fuera el momento adecuado. Quería anunciarles a todos que este es mi último año en el Paris Saint-Germain. No voy a renovar y terminaré mi aventura dentro de unas pocas semanas“, publicó el jugador francés el 10 de mayo y todo estaba listo para que se diera la tan esperada llegada al Real Madrid.

Con una victoria al estilo del Real Madrid sufriendo en el primer tiempo, pero con eficacia y efectividad en la segunda etapa, el equipo ‘Merengue’ venció dos goles a cero a Borussia Dortmund y fue el campeón de la Champions League 2023-24. Florentino Pérez, presidente del equipo español, iba a dejar la duda sobre cuándo se daría la llegada de Kylian Mbappé.

Real Madrid ha ganado 15 veces la Champions League. (Foto: Imago)

“Hoy (primero de junio) es el día de felicitar a todos los jugadores que han conseguido conquistar la Copa de Europa y no hablar de otros jugadores que no están en otro equipo”, afirmó Florentino Pérez ante la pregunta sobre la llegada de Mbappé. Dos días después, el equipo español hizo oficial la llegada del atacante francés con el siguiente comunicado: “El Real Madrid C. F. y Kylian Mbappé han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas cinco temporadas”. La reacción tanto del jugador francés como de Cristiano Ronaldo estaban a punto de llegar.

El mensaje de Kylian Mbappé que hizo reaccionar a Cristiano Ronaldo

Se le cumplió lo que quería desde niño. Mbappé publicó el siguiente mensaje en Instagram con cuatro fotos, una era con Cristiano Ronaldo, para reaccionar a su llegada al equipo ‘Merengue’: “Un sueño hecho realidad. Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños Real Madrid. Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por verlos madridistas y gracias por vuestro increíble apoyo. ¡Hala Madrid!”.

Así reaccionó Cristiano ante la llegada de Mbappé al Real Madrid

“Mi turno para ver. Emocionado de verte iluminar el Bernabéu. Hala Madrid”, fue la reacción de Cristiano en la publicación que hizo Mbappé en Instagram para confirmar su llegada al Real Madrid. Seguramente, la foto que el delantero francés publicó con CR7 tuvo mucho que ver en la llegada de este gran mensaje. ¡La humildad de ‘El Bicho’!