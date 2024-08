El día que James Rodríguez le dijo que no al Manchester City y al PSG

Tras una Copa América inmejorable, James Rodríguez volvió a la órbita del fútbol europeo y tras varios rumores y negociaciones, el colombiano se convirtió en nuevo jugador del Rayo Vallecano. Con 33 años y lejos de los mejores años que lo vieron brillar en los mejores equipos del mundo, todavía se recuerda cuando James se dio el lujo de decirle que no al Manchester City y al PSG.

Desde muy pequeño, el ‘10’ siempre fue figura a donde fue: Envigado, Banfield y Porto vieron los primeros pasos de un jugador que marcaba diferencia. Pero sin duda fue la Selección Colombia, la que lo catapultó a la élite con sus actuaciones. Primero en la Eliminatoria Sudamericana rumbo a Brasil 2014, que junto a Radamel Falcao García, llevó al país a un nuevo Mundial, tras 16 años de ausencia, y luego en la Copa del Mundo.

El brillante Mundial 2014 de James Rodríguez

Precisamente la ausencia de Falcao, tras sufrir una grave lesión de ligamento cruzado en una de sus rodillas, fue James el llamado a liderar al combinado nacional en Brasil 2014, y lo hizo de qué manera. Tan solo en lo que fue la fase de grupos del torneo, la FIFA lo eligió como el mejor jugador de esta fase, tras los goles que le hizo a Grecia, Costa de Marfil y Japón.

Luego llegaría el doblete contra Uruguay en los octavos de final, el primero siendo aquel gol de volea que le dio la vuelta al mundo. Y además de eso, al final de la temporada, fue elegido como el gol Puskas a mejor anotación de esa sesión. La triste eliminación a manos del local Brasil, dio final a la mejor participación de Colombia en los Mundiales, y con James también anotando un último tanto de penalti.

El mercado de pases del 2014 enloqueció por James

Con la euforia de haber presenciado a una de las mejores actuaciones del siglo en los Mundiales por parte de un jugador, los mejores equipos del mundo se lanzaron por James Rodríguez. Pero como él mismo lo contó en Twich hace algún tiempo, al final él se decidió por aceptar la oferta del Real Madrid y no la de los competidores.

“A mi me quería el París (PSG) y el (Manchester) City, pero yo quería gloria. Llegaron las ofertas del París del (Real) Madrid y el City juntas, las otras dos con el contrato mucho más alto, pero al final el que me convenció fue el presidente (Florentino Pérez). Al final me dijo: ¿qué quieres, pasta o gloria? Yo le dije que gloria, y me respondió: pues ya está hecho”, dijo James a Pelicanger.

Al final James Rodríguez terminó firmando una primera temporada de ensueño en el Real Madrid y terminó pasando la historia más que conocida. Ahora se espera que ese gran fútbol desplegado regrese a España, esta vez con los colores del Rayo Vallecano.