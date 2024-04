Jhon Arias se ha convertido en uno de los mejores jugadores colombianos en el fútbol del exterior, gracias a su gran nivel con el Fluminense de Brasil, pero también logró una alta influencia en la Selección Colombia, tanto que es pieza fundamental para el entrenador Néstor Lorenzo, ganándose la titularidad.

El futbolista chocoano se ha ganado el corazón de los hinchas del ‘Flu’, tanto que muchos piden a la dirigencia que no lo deje salir, pero ante su gran rendimiento, varios clubes de Europa han estado siguiéndole los pasos para poder ficharlo en el próximo mercado de transferencias, por lo que su salida sería inminente.

Rangers de Escocia buscaría fichar a Jhon Arias

Según informo la prensa británica, Rangers, uno de los clubes más grandes de Escocia, estaría negociando con Fluminense el fichaje del colombiano Arias, para que se convierta en uno de sus flamantes refuerzos, en lo que sería su primer paso por el fútbol de Europa, pero no a una de las ligas importantes.

La posibilidad de que Arias fiche por el Rangers, no gustó para nada a los hinchas de la Selección Colombia y a la prensa ‘cafetera’, ya que, a pesar de que es un club histórico, no es una de las ligas competitivas, por lo que no sería un avance significativo para Jhon, jugador que ha demostrado tener las capacidades para estar en cualquiera de las mejores competiciones del mundo.

“¿No hay algo mejor para un jugador tan prometedor, tan capaz y tan influyente? Escocia NO EXISTE en el mapa Europeo de alta competencia. Ojalá sea humo”, expresó el periodista Carlos Antonio Vélez, sobre la posibilidad de que Arias llegue al Rangers, opinión que comparten muchos colombianos.

¿Qué otros clubes se han interesado por Jhon Arias?

Según han informado medios europeos en semanas anteriores, clubes como el AC Milán de Italia y Atlético de Madrid, estarían interesados en Jhon, además de clubes de Inglaterra, es por esto que se espera que tan pronto se termine la temporada y se abra el mercado, llegue una buena propuesta por el atacante con pasado en América de Cali.