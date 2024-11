Mucha sorpresa generó en el mundo del fútbol, la decisión que tomaron en Fluminense de echar del equipo al jugador Marcelo, situación que se dio después de un desencuentro con el entrenador Mano Menezes, en el momento que iba a entrar al partido para los últimos minutos en el empate contra Gremio por el Brasileirao.

El técnico Menezes detuvo el cambio y Marcelo finalmente no ingresó a la cancha, situación que generó controversia, pero que no paró ahí, ya que al otro día el ‘Flu’ le comunicó a sus hinchas, que el lateral por pasado en el Real Madrid, no continuaría en el club, al tomarse la decisión de rescindirle el contrato, determinación que sorprendió a muchos.

La reacción de Jhon Arias por la salida de Marcelo

La salida de Marcelo de Fluminense sorprendió a muchos, especialmente a sus compañeros, teniendo en cuenta que es una leyenda para el fútbol mundial, después de los múltiples títulos que ha conseguido. Es por lo anterior, que uno de los jugadores que reaccionó a lo ocurrido, fue el futbolista colombiano Jhon Arias.

Por medio de su cuenta de Instagram, Arias le dejó unas emotivas palabras al crack brasilero: “Un vencedor es siempre un vencedor. Gracias por inspirarnos y mostrarnos el camino, éxitos en lo que viene Marce”, fue el mensaje del extremo colombiano, que supo tener una muy buena relación con el lateral brasileño.

Foto: Instagram, Jhon Arias.

Así informó Fluminense la salida de Marcelo

“Fluminense FC y Marcelo Vieira anuncian la rescisión del contrato de mutuo acuerdo entre las partes. Formado en las categorías juveniles, Marcelo regresó a Fluminense en 2023, habiendo participado en la conquista de los títulos del Campeonato Carioca 2023, los inéditos títulos de la Conmebol Libertadores 2023 y la Recopa 2024.

Los vínculos institucionales y afectivos entre Fluminense y Marcelo se siguen manteniendo. El nombre del deportista fue inmortalizado recientemente en el estadio del centro de entrenamiento Xerém. Fluminense agradece a Marcelo y seguirá, como siempre, apoyando su éxito en todos sus desafíos” , informó el club de Río de Janeiro .

