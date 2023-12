Liverpool ha perdido el liderato de la Premier League con su empate ante Manchester United este domingo en Anfield. El entrenador, Jürgen Klopp ha sido cuestionado por la sustitución de Luis Díaz y el alemán explicó sus decisiones en la conferencia de prensa post partido.

Liverpool llegaba a la fecha 17 de la Premier League como líder del campeonato. Sin embargo, los Reds no lograron tener su mejor desempeño como locales ante Manchester United. Los equipos igualaron sin goles en Anfield. Esto permitió que Arsenal superara en puntos al equipo de Merseyside, quedándose con la primera plaza.

Uno de los puntos llamativos del partido de Liverpool fue la salida de Luis Díaz. El colombiano, siendo de las piezas diferenciales del plantel de los Reds, salió de la cancha al minuto 68′, siendo sustituido por Curtis Jones. La decisión fue cuestionada por muchos hinchas.

La decisión de Klopp

Por momentos, Luis Díaz fue el jugador más determinante de Liverpool en el partido de este domingo. Sin embargo, esto no les alcanzó a los locales para poder romper con la paridad inicial, sufriendo además la expulsión de Diogo Dalot sobre el final.

La decisión de Jürgen Klopp de sacar a ‘Lucho’. El entrenador alemán salió a dar explicaciones en la conferencia de prensa post partido. El estratega aseguró que la salida del colombiano se debió meramente a una decisión táctica para intentar destrabar el partido.

“He visto muchas cosas buenas hoy, lo único que no me gustó es el resultado. Tendríamos que haber marcado al menos un gol. Se podría decir que la parte decisiva, la parte del gol, obviamente no estuvo ahí hoy. Quizás tuvimos un poco de mala suerte” fueron las palabras de Klopp.

El DT se refirió a los cambios que hizo en la segunda parte del partido. “Teníamos que seguir adelante y probar prácticamente todo. Cambiamos el sistema, incorporamos jugadores nuevos y todo podría haber salido bien si hubiéramos tomado una mejor decisión“.

“Necesitas jugadores en estos medios espacios y luego fue Cody a la derecha, Lucho a la izquierda y Mo en el centro. Luego cambiamos de nuevo con Harvey. Esa es la cuestión, simplemente jugamos contra un equipo que marca al hombre, por lo que cada pequeño ajuste pudo marcar una gran diferencia, si lo hubiéramos usado mejor” añadió el alemán.

¿Qué sigue para Liverpool?

Con este resultado, Liverpool cae a la segunda posición de la tabla de la Premier League. El equipo de Merseyside iguala a 38 puntos en la tabla con Aston Villa, manteniéndose por encima del club de Birmingham gracias a la diferencia de gol (5 de diferencia).

El equipo de Klopp vuelve a la actividad este miércoles 20 de diciembre, en el partido frente a West Ham en Anfield por la Copa de la Liga de Inglaterra. Luego, tendrán un partido clave por la punta de la tabla ante Arsenal el 23 de diciembre, también en condición de local.

En cuanto a la UEFA Europa League, los Reds lograron instalarse en los octavos de final. Al lograr saltarse la fase de playoffs por ser primeros de su grupo, su próximo partido europeo queda programado para el mes de marzo. Deberán esperar a los resultados de los playoffs para conocer a su rival.