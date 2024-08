La otra mala noticia que le da Rayo Vallecano a James Rodríguez

El partido era por la tercera fecha de la Liga de España 2024/2025. Las cosas en Rayo Vallecano no salieron bien y cuando se contaba con la gran sorpresa en Vallecas, el club catalán reaccionó y en el segundo tiempo logró la remontada, firmando un partido complicado en condición de visitante.

James Rodríguez entrenando en el Rayo Vallecano. (Photo by Denis Doyle/Getty Images)

Antes del partido con el FC Barcelona, Rayo Vallecano comunicó de forma oficial que aún no es clara la fecha en la que James Rodríguez sería presentado oficialmente en el Rayo Vallecano. El partido contra el club catalán retrasó la logística, y ahora se suma la convocatoria de la Selección Colombia. Todo parece indicar que podría realizarse luego de la doble fecha de Eliminatorias, en las que el jugador enfrentará a Perú en Lima y Argentina en Barranquilla.

James Rodríguez espera ser fundamental en los objetivos del equipo de Vallecas esta campaña. La ilusión no es otra que cazar un cupo a torneos internacionales y alejarse lo más que pueda del descenso. En medio de sus planes, se conoció que el volante colombiano tendrá que esperar más tiempo para debutar de forma oficial en el Rayo Vallecano.

Otra mala noticia para James Rodríguez tras la firma con el Rayo Vallecano de España. El volante colombiano se alista para enfrentar un nuevo reto en su carrera deportiva en la ciudad, país y Liga que quería estar. Se le ve animado y enfocado para volver a ser figura en el fútbol español. En medio de las buenas sensaciones, no faltan las notificaciones que, por un lado, activan las alarmas, y por el otro, causan más expectativa.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.