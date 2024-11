James Rodríguez ha sido uno de los jugadores que ha generado controversia en el fútbol de España, esto debido a la decisión del entrenador Íñigo Pérez de no darle juego con el Rayo Vallecano y tenerlo en el banco de suplentes, razón por la que muchos reclaman que le den mucha más continuidad al talentoso mediocampista.

Precisamente por los pocos minutos que ha tenido el ’10’, es que desde España surgió la versión en la que se indicaba que James estaría descontento en el Rayo Vallecano, es por esto que en el próximo mercado de fichajes buscaría la manera de irse del club, ya que habría algunas posibilidades en otros equipos de Europa.

Técnico del Rayo Vallecano se refirió a la posible salida de James

En la más reciente rueda de prensa del técnico Íñigo Pérez, en donde le consultaron sobre la opción de que Rodríguez salga del club en el próximo mercado, el técnico aseguró que no tiene conocimiento de ello y que para él son solamente rumores de la prensa, además, resaltó que él y James no tienen problemas como se ha dicho.

“No he hablado con James de una posible salida. El club no me ha trasladado nada. Es un rumor más. James y yo no tenemos ningún problema. Está disponible para jugar”, dijo el entrenador español, tratando de acabar con las versiones que dan como una gran posibilidad que el mediocampista busque nuevos rumbos.

James podría jugar en el próximo partido del Rayo Vallecano

Íñigo también confirmó que James ya superó el pequeño inconveniente físico que presentó y por el que fue ausente en el último partido del cuadro de Madrid, por lo que ahora dependerá de él si lo pone como titular o si lo manda al banco de suplentes nuevamente y le da algunos minutos ingresando desde afuera, como se ha dado a lo largo de la temporada.

El próximo partido del Rayo Vallecano será ante Las Palmas en condición de local, duelo que se llevará a cabo el día viernes 8 de noviembre a las 3:00 PM por la jornada 13 de LaLiga.