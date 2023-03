Junior de Barranquilla está en crisis y es último en la tabla de la Liga I-2023, pero ese no es el único problema que enfrenta.

Junior de Barranquilla vive duros momentos, está en crisis y es último en la tabla de la Liga Colombiana I-2023, las cosas no salen como se esperaba, tiene al fichaje top del FPC en su nómina, pero los resultados no se dan. Los números del segundo ciclo de Arturo Reyes son un desastre. Pero ese no es el único problema que enfrenta.

Vale resaltar que el último juego disputado contra Envigado, por la octava fecha de la Liga Colombiana I-2023, agudizó la crisis. El club naranja se quedó con el partido y sacó tres puntos más que valiosos para seguir sorprendiendo en el torneo con un contundente 2-1. Por su parte, Junior ante su gente, sigue dando muy malas noticias.

A esto se agrega que el cargo de Arturo Reyes tambalea y ya suenan varios nombres para su reemplazo. Además de toda la crisis deportiva, Junior mira de reojo una situación compleja lejos de lo futbolístico. Según afirma El Espectador, Aida Merlano, quien llegó a Colombia en días pasados, promete sacar pruebas contra los Char.

Fuad Char, máximo accionista del Junior de Barranquilla, se pronunció precisamente tras el aterrizaje de Aida Merlano, quien llegaba de Venezuela, y comentó que el regreso de Aida a Colombia es un "instrumento para molestarnos".