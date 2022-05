River Plate ha sido uno de los equipos grandes de Sudamérica que ha hecho brillar a varios futbolistas colombianos, es por esto que estaría interesado en llevarse al delantero del Junior de Barranquilla, Miguel Ángel Borja.

El club de Núñez hace fuerza para que los ‘tiburones’ no se clasifiquen a los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, ya que esto podría facilitar la llegada de Miguel al equipo que dirige el técnico Marcelo Gallardo.

Según indicó el medio deportivo argentino ‘Olé’, la continuidad del Junior en la Sudamericana dificultaría el paso de Borja a River, ya que el atacante podría ser fundamental para poder ganar la competencia internacional.

“El club de Barranquilla le compró el 50% de MB a Palmeiras a fines de 2021 y si continuara con objetivos fuertes en el plano internacional se haría muy difícil intentar negociar por una de sus figuras, que lleva 15 goles en 21 PJ en 2022. Al mismo tiempo, el equipo que dirige el argentino Juan Cruz Real está disputando el cuadrangular semifinal del Apertura colombiano, que termina a mediados de junio”, dijo el medio argentino.

Además, en ‘Olé’ recordaron lo que fue el frustrado fichaje de Luis Díaz en el 2019, y contó detalles de cómo debería darse la negociación.

“Borja mantiene el salario top que percibía en Palmeiras y para arrancar a negociar River debería ofrecer una cifra que de mínima tendrá que superar los u$s 3.500.000 que pagó por la mitad de su ficha un Junior que históricamente no es un club sencillo para vender jugadores si tienen interés en hacerlo. Propiedad de los Char, políticos y empresarios multimillonarios colombianos, no tienen problemas de caja. Y el CARP lo sabe: ya tuvo una experiencia frustrada cuando intentó llevarse a Luis Díaz en 2019”.

Por el momento Borja afirmó que ese es un tema que maneja su representante, y él está completamente enfocado en conseguir el título de Liga con el Junior y clasificar a los octavos de la Sudamericana.