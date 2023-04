Once Caldas vive momentos de angustia en lo futbolístico, ya que el equipo muestra un rendimiento muy pobre, el cual lo tiene en la última posición de la Liga Colombiana, pero también muy cerca de caer a los puestos del descenso, es por esto que los hinchas están muy molestos, pero lastimosamente un grupo de aficionados expresaron su inconformismo invadiendo la cancha del estadio Palogrande en la derrota con Alianza Petrolera.

El desafortunado hecho generó el rechazo de los seguidores del fútbol en el país, ya que las personas que entraron al terreno de juego golpearon a los jugadores y cuatro de ellos fueron atacados con puñales, como contó el el líder de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), Carlos González Puche, denuncia que hizo en una entrevista en Caracol Radio.

"Si bien la vigilancia corresponde al particular, la policía tiene que estar pendiente cuando hay riesgo grande, como pasó en Manizales. Se conocía que era un partido álgido y cuatro jugadores del Once Caldas fueron agredidos con puñales y también fue agredida la vigilancia privada porque no tiene la capacidad legal para restringir", dijo Puche, información que no se había revelado y sorprendió a todos.

El directivo de Acolfutpro, lamentó lo que está ocurriendo, es por esto que le hizo un pedido a los hinchas violentos, que están amenazando los futbolistas por una situación deportiva, además de recibir todo tipo de ataques.

“No es admisible bajo ningún punto de vista que se conviertan, por el rendimiento deportivo, en jueces y prácticamente condenen al destierro a jugadores como lo han hecho, atenten contra sus vidas, atenten contra los vehículos, vayan a los lugares de entrenamiento a amenazar como pasa en el Deportivo Cali y el Quindío”.