La contundente y polémica sanción al Once Caldas por los hechos de violencia

El Fútbol Colombiano pasa por un momento de crisis en cuanto a la violencia se refiere. Lo que ya parecía haber quedado atrás, se ha vuelto a presentar en diferentes partidos en lo que va del año. Lo más grave es que se trasladó al interior de los estadios, a tal punto que hubo una agresión a un jugador dentro del terreno de juego.

Uno de los equipos que se ha visto envuelto en estos hechos, fue el Once Caldas, club que no viene bien en su juego y en los resultados, está en el fondo de la tabla y peleando por no descender. Este contexto que viven en Manizales, fue la excusa para que varios aficionados de la barra popular invadieran la cancha y entraran a enfrentar a sus jugadores.

Dimayor comunicó la sanción al club, la cual pasa por la perdida del partido ante Alianza Petrolera 0-3, multa económica y de fechas a puertas cerradas. "Once Caldas S.A. (“Once Caldas”) sancionado con derrota por retirada o renuncia y multa de veintitrés millones doscientos mil pesos ($23.200.000) por incurrir en la infracción contenida en el literal h) del artículo 83 del CDU de la FCF,en el partido disputado por la 14ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2023 contra el club Alianza Petrolera S.A", indica el Comité.

Comunicado del Once Caldas

Además, las sanciones también pasan por suspensiones a tribunas específicas: "Once Caldas S.A. (“Once Caldas”) sancionado con tres (3) fechas de suspensión total de la plaza y cuatro (4) fechas adicionales de suspensión parcial de la plaza, tribuna norte y, multa de trece millones novecientos veinte mil pesos ($13.920.000), por incurrir en la infracción descrita en los numerales 1, 4, 5,6, 7 y 9 del artículo 84 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 14ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2023 contra el club Alianza PetroleraS.A".