Lo que no se vio en TV: el paso a paso de la agresión a Daniel Cataño

En redes sociales hay fuertes imágenes, denuncias y videos de la agresión a Daniel Cataño en el estadio Murillo Toro de la ciudad de Ibagué. El jugador de Millonarios fue víctima de un duro golpe por la espalda de un supuesto 'hincha' de Deportes Tolima. El juego hasta ahora no se juega.

Todo pasó muy mal, Millonarios sentó postura y es confirmado que no quisieron jugar con la idea de armar un precedente y que cosas como estas no sucedan más en el fútbol colombiano. Con mucha polémica también, pues las palabras de César Camargo no cayeron bien ante la disposición del local para jugar.

En las gradas, las cosas y los aplausos no se hicieron esperar ante la agresión de Daniel Cataño, pareciera que gran parte de la hinchada le gustó lo que se observó en el Atanasio Girardot. Eso sí, las críticas y la solidaridad al jugador no se hizo esperar en las redes sociales.

En uno de los videos se observa las pocas garantías que se veían en el estadio, solo un Policía ingresó al momento de la agresión, mientras los jugadores de Millonarios respaldaban a Daniel Cataño. El operativo de seguridad no estaba listo para una escena como la que se dio en el Murillo Toro.