Luto en el Once Caldas: el hermano de José Luis Quiñones fue asesinado

Once Caldas no pasa por su mejor momento en varios aspectos. Lo deportivo y los escándalos lo han hecho noticia en los últimos días, no van bien en la Liga Colombiana y esta semana se conoció un hecho insólito que tuvo en problemas legales a tres jugadores juveniles de su plantilla por el delito de extorsión.

Ahora se conoció un hecho lamentable que ya es reprochado en diferentes lugares del país. El club de Manizales emitió un comunicado en el que confirmó y lamentó el fallecimiento del hermano de un jugador del equipo, se trata de Luis Alberto Quiñones, quien fue asesinado en la ciudad de Cali.

“Once Caldas S.A. lamenta y rechaza el asesinato del líder social y vocero de las negritudes, Luis Alberto Quiñones, hermano de nuestro jugador José Luis Quiñones”, escribió el club en sus diferentes redes sociales. Además, le envió un mensaje de aliento a sus familiares y amigos: "El equipo blanco se une en oración y acompaña a su familia, amigos y allegados en este difícil momento".

Luis Alberto era el hermano mayor de la familia Quiñones, conocido también por su amor por el deporte y los temas sociales. Fue creador de una fundación llamada PAZame el Balón, la cual era reconocida internacionalmente.

"Perdimos un líder social, perdimos un miembro fundador de nuestra fundación, perdimos un amigo, un hermano, un luchador, un guía, un soñador. Luis Alberto Quiñones Cortés, 'Chester' querido, serás, así como lo fuiste siempre, una luz brillante y fuerte desde el cielo para nuestra labor", fue el mensaje con el que lo despidieron en la fundación.