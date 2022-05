Hace unos días, el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez habló de la posibilidad que tuvo Falcao García de ir a Junior de Barranquilla, el comunicador en su editorial de Palabras Mayores en Antena 2 dio detalles de lo que hubiera sido un momento histórico para el fútbol colombiano.

Carlos Antonio Vélez se refirió cómo pasaron las cosas o mejor, la información que él conocía ante cómo sucedió todo: "Vi una entrevista que le hicieron a Luis Amaranto Perea en Bein Sports, y ahí cuenta que cuando él era técnico de Junior de Barranquilla estuvo a punto de fichar a Falcao, antes de que fuera al Rayo Vallecano", comento el periodista.

Esta información causó revuelo en redes sociales y muchos comenzaron a citar las palabras de Carlos Antonio Vélez, pues ver a Falcao García en Europa sería algo gigantesco e histórico para el fútbol colombiano. Ante este suceso, al entrenador y exjugador Luis Amaranto Perea no le quedó de otra que hablar del tema.

En diálogo con El Heraldo, Luis Amaranto Perea desmintió a Carlos Antonio Vélez y dijo que lo de Falcao a Junior de Barranquilla no es cierto, que en las reuniones con los directivos del club barranquillero nunca se planteó una idea como esta y que 'El Tigre' es un jugador inalcanzable para el fútbol colombiano.

"Yo no he dicho nunca que Falcao estuvo cerca de llegar (a Junior). Nunca se ha contemplado, por lo menos estando yo en Junior, que Falcao pudiera llegar. Eso es nuevo para mí. En ningún momento he dicho que Falcao haya estado cerca, porque mentiría, conmigo eso no pasó", dijo Amaraanto Perea en diálogo con El Heraldo.