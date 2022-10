El técnico Jorge Luis Pinto, recientemente presentado en Deportivo Cali, se alista para el clásico contra América, con una polémica referencia de por medio. El entrenador santandereano dirigirá su primer juego con el club azucarero y nada más que será el partidazo del Valle del Cauca.

No se puede ni siquiera empatar, y mucho más en Deportivo Cali, que vive una crisis deportiva y de resultados que lo tienen en el fondo de la tabla de posiciones. Una victoria ante América en el clásico en el primer juego de Jorge Luis Pinto, caería como un bálsamo para la hinchada verdiblanca.

En la previa del clásico, que es válido por la fecha 16 de la Liga Colombiana II-2022, el técnico Jorge Luis Pinto habló con Zona Libre de Humo y mandó una polémica referencia para calentar el juego, pareciera que hacía énfasis a grandes años del América y la época de los Rodríguez Orejuela.

"Los clásicos me encantan, los he jugado en todas partes del mundo. De pronto cuando estuve en Cali (su primer ciclo, en los 90'), eran unas marcadas diferencias, no me pregunten por qué, pero el mundo lo sabe. Me encanta jugarlo y cuando supe que el primer partido era contra América todavía me gustó mucho más, porque esos son los partidos bravos, lindos, en los que los jugadores se compenetran y lo dan todo. Lástima que la afición no esté, porque yo sé que este equipo va a hacer un gran partido", dijo Jorge Luis Pinto en Zona Libre de Humo.