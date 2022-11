El jugador Jhonny Vásquez, volante del Deportivo Pereira, hace una grave denuncia luego del partido contra Junior de Barranquilla, por la primera fecha del grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana II-2022. El club de Risaralda ganó 4-3 en un partidazo.

Cuando todo parecía empate 3-3, en la agonía del partido, Deportivo Pereira encontró el 4-3 definitivo. Un partido que tuvo todas las emociones posibles y una expulsión de Sebastián Viera que causó muchas reacciones en las redes sociales. Tras el encuentro, Jhonny Vásquez hizo la denuncia.

El volante de Deportivo Pereira comentó que recibió amenazas por parte de fanáticos de Junior de Barranquilla, precisamente tras anotar el cuarto tanto para su club y así ratificar la victoria. Parece que los "hinchas" del club barranquillero no le perdonan la 'ley del ex' y la curiosa celebración que hizo.

"Hoy al despertar y revisar mis redes sociales encuentro con gran tristeza mensajes ofensivos, despectivos y amenazantes de personas que se hacen llamar hinchas. Siempre estaré agradecido con Junior, con la hinchada, con la ciudad, por todo el apoyo que me brindaron cuando pasé por un mal momento de su salud, pero hoy me debo al Deportivo Pereira. En un partido donde hubo tantas emociones, celebrarlo no es un irrespeto", comunicó Jhonny Vásquez.