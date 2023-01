La contratación de Juan Fernando Quintero es una de las más rimbombantes de los últimos tiempos en el Fútbol Colombiano. Además, de ser el jugador del que más se espera para esta Liga, también es uno de los que más cariño ha recibido de todos los que han llegado a los diferentes equipos.

El fichaje del ‘10’ fue una de las novelas con más capítulos, algunos llenos de incertidumbre, otros de tristeza, pero que terminó con final feliz. Desde su llegada al Junior, todo ha sido fiesta y carnaval en Barranquilla, es más, sin haber jugado, ya hay varios aficionados que lo idolatran.

Este viernes se conoció en redes sociales un homenaje por parte de un seguidor del ‘tiburón’, quien literalmente no lo saca de su cabeza. El joven se hizo un corte con la imagen de Juan Fernando Quintero y del escudo del Junior.

Si bien, no ha sido viral, ya genera diferentes comentarios a favor y en contra. Lo cierto es que la figura del talentoso volante no ha parado de dar de qué hablar. Por ahora no se conoce la fecha de su debut, Junior juega la primera fecha el miércoles ante Águilas Doradas.